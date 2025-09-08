Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность и до +24 градусов

Ветер северо-восточный, северный 6—11 м/с

Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет переменная облачность, без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер северо-восточный, северный 6—11 м/с, местами порывами до 13 м/с. Утром температура составит порядка +13 градусов. Днем ожидается от +19 до +24 градусов.

Галия Гарифуллина