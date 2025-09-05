Бесплатная вакцинация от бешенства для домашних питомцев пройдет 6 сентября в Кировском районе
В мобильных пунктах будет организовано чипирование и регистрация домашних питомцев
В субботу, 6 сентября, владельцы домашних животных, проживающие в поселках Кировского района Казани, смогут бесплатно привить своих питомцев от бешенства. Инициатива организована городскими ветеринарными клиниками.
Мобильные пункты вакцинации будут развернуты по следующим адресам и в указанное время:
- поселок Залесный: пер. Осиновский, 8 (с 10:00 до 12:00)
- поселок Левченко: ул. Рахимова, 29 (с 10:00 до 13:00)
- улица Желатиново-Заводская: вблизи дома №9/13 (с 13:00 до 15:00)
Помимо вакцинации от бешенства, в мобильных пунктах будет организовано чипирование и регистрация домашних питомцев.
Владельцам животных при себе необходимо иметь следующие документы:
- паспорт владельца собаки с отметкой о регистрации,
- ИНН,
- ветеринарный паспорт животного.
В сентябре в шести общественных пространствах Казани пройдут бесплатные занятия для собак.
