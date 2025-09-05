Новости общества

Бесплатная вакцинация от бешенства для домашних питомцев пройдет 6 сентября в Кировском районе

19:07, 05.09.2025

В мобильных пунктах будет организовано чипирование и регистрация домашних питомцев

Фото: Динар Фатыхов

В субботу, 6 сентября, владельцы домашних животных, проживающие в поселках Кировского района Казани, смогут бесплатно привить своих питомцев от бешенства. Инициатива организована городскими ветеринарными клиниками.

Мобильные пункты вакцинации будут развернуты по следующим адресам и в указанное время:

  • поселок Залесный: пер. Осиновский, 8 (с 10:00 до 12:00)
  • поселок Левченко: ул. Рахимова, 29 (с 10:00 до 13:00)
  • улица Желатиново-Заводская: вблизи дома №9/13 (с 13:00 до 15:00)
Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Помимо вакцинации от бешенства, в мобильных пунктах будет организовано чипирование и регистрация домашних питомцев.

Владельцам животных при себе необходимо иметь следующие документы:

  • паспорт владельца собаки с отметкой о регистрации,
  • ИНН,
  • ветеринарный паспорт животного.

В сентябре в шести общественных пространствах Казани пройдут бесплатные занятия для собак.

Рената Валеева

Общество Татарстан

