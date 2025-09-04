Бесплатные занятия для собак пройдут в парках Казани в сентябре

К участию допускаются щенки и собаки от 3,5 месяца

Фото: Динар Фатыхов

В сентябре в шести общественных пространствах Казани пройдут бесплатные занятия для собак, организованные Дирекцией парков и скверов города. Горожан с питомцами приглашают на разнообразные активности, включая трюковые тренировки, ноузворк и танцы с собаками.

Первый урок по дисциплине «Управляемая городская собака» состоится в эту субботу, 7 сентября, в 14.00, на зеленом поле парка Победы.

Расписание занятий на сентябрь:

7 сентября, 14.00: парк Победы (зеленое поле) — «Управляемая городская собака»;

13 сентября, 14.00: парк им. Горького (главная аллея) — танцы с собаками;

14 сентября, 15.00: Горкинско-Ометьевский лес (площадка для выгула) — занятия для щенков;

20 сентября, 14.00: парк у ЖК «Светлая Долина» — занятия для щенков;

21 сентября, 15.00: парк им. Урицкого — ноузворк (поиск по запаху);

27 сентября, 14.00: парк «Крылья Советов» — «Управляемая городская собака»;

28 сентября, 15.00: парк Победы (зеленое поле) — аджилити.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Занятия в рамках дисциплины «Управляемая городская собака», танцы с четвероногими и уроки для щенков проведет Регина Мухаметханова. Остальные активности пройдут с Полиной Кучеевой.

Для участия необходима предварительная регистрация у тренеров.

В Дирекции парков и скверов Казани сообщили, что к участию допускаются щенки и собаки от 3,5 месяца, прошедшие полный курс вакцинации (с периодом карантина) и обработку от паразитов.

Рената Валеева