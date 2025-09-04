Бесплатные занятия для собак пройдут в парках Казани в сентябре
К участию допускаются щенки и собаки от 3,5 месяца
В сентябре в шести общественных пространствах Казани пройдут бесплатные занятия для собак, организованные Дирекцией парков и скверов города. Горожан с питомцами приглашают на разнообразные активности, включая трюковые тренировки, ноузворк и танцы с собаками.
Первый урок по дисциплине «Управляемая городская собака» состоится в эту субботу, 7 сентября, в 14.00, на зеленом поле парка Победы.
Расписание занятий на сентябрь:
- 7 сентября, 14.00: парк Победы (зеленое поле) — «Управляемая городская собака»;
- 13 сентября, 14.00: парк им. Горького (главная аллея) — танцы с собаками;
- 14 сентября, 15.00: Горкинско-Ометьевский лес (площадка для выгула) — занятия для щенков;
- 20 сентября, 14.00: парк у ЖК «Светлая Долина» — занятия для щенков;
- 21 сентября, 15.00: парк им. Урицкого — ноузворк (поиск по запаху);
- 27 сентября, 14.00: парк «Крылья Советов» — «Управляемая городская собака»;
- 28 сентября, 15.00: парк Победы (зеленое поле) — аджилити.
Занятия в рамках дисциплины «Управляемая городская собака», танцы с четвероногими и уроки для щенков проведет Регина Мухаметханова. Остальные активности пройдут с Полиной Кучеевой.
Для участия необходима предварительная регистрация у тренеров.
В Дирекции парков и скверов Казани сообщили, что к участию допускаются щенки и собаки от 3,5 месяца, прошедшие полный курс вакцинации (с периодом карантина) и обработку от паразитов.
