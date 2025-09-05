Пресечение фейков, «нехорошие птички», шрифт Брайля: что обсудили на форуме «Мой голос»

9 дней до выборов раиса и муниципальных депутатов: на форуме «Мой голос» обсудили, как готов Татарстан

Фото: Артем Дергунов

Дискомфорт для «фейкометов» будут создавать 2 700 наблюдателей

14 сентября впервые в истории народ Татарстана выберет своего раиса. Также состоятся муниципальные выборы и дополнительные выборы депутата Госсовета республики по Мелекесскому избирательному округу. Готовности к Единому дню голосования и был посвящен очередной форум избирателей «Мой голос», который состоялся сегодня на площадке Национальной библиотеки РТ. Модерировал его председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев, который напомнил, что до главного политического события республики в этом году осталось 9 дней.

На форуме обсудили различные аспекты проведения выборов. Так, региональный координатор и эксперт ассоциации «Независимый общественный мониторинг», эксперт Агентства стратегических инициатив Антон Лукаш оценил успешную подготовку наблюдателей и особенно отметил практикоориентированное обучение.

— В этом году был составлен обучающий курс, который направлен на формирование деловых компетенций. Была буквально смоделирована среда реального избирательного участка и построены кейсы. И это сыграло большую роль.

Лукаш обратил внимание: тщательная подготовка наблюдателей важна, чтобы противодействовать фейкам. Эксперт прогнозирует: в следующем году, когда пройдут выборы в Госдуму, вредоносные технологии разовьются еще сильнее, и враждебные силы будут применять их на практике. В этой ситуации наблюдатель, по мнению Лукаша, создает среду, в которой некомфортно действовать «фейкометам» — ведь разоблачение происходит мгновенно.

Лукаш обратил внимание: тщательная подготовка наблюдателей важна, чтобы противодействовать фейкам. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Председатель Комиссии Общественной палаты Республики Татарстан по правовым вопросам и общественному контролю, председатель исполкома татарстанского отделения Ассоциации юристов России Тимур Какохо рассказал, как будут работать в дни выборов центры общественного наблюдения: в день голосования на площадке ОП РТ будет функционировать ситуационный центр с юристами. Также будет работать центр общественного наблюдения.

В республике готовы к работе уже более 2 700 наблюдателей, и это не окончательная цифра.

— Сегодня мы с коллегами из Ассоциации юристов завершаем обучение наблюдателей в двух муниципальных районах. В понедельник проведем еще обучение на площадке Общественной палаты, и сформируем списки наблюдателей, — пообещал эксперт.

К слову, Андрей Кондратьев сообщил: люди продолжают звонить в ЦИК с вопросами, как стать наблюдателем. Для этого остается еще два дня.

Тимур Какохо сообщил, что подготовку прошли уже 2 700 наблюдателей . Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Безопасность не бывает излишней: 109 камер, страховка для членов УИКов и проводные телефоны

Директор филиала ПАО «Ростелеком» в РТ Павел Гонцов сообщил, что компания уже смонтировала камеры видеонаблюдения на 109 избирательных участках. На каждой камере установлен флэш-накопитель и устройство для бесперебойного питания — чтобы видеонаблюдение на участках велось непрерывно.

— Специально для республики мы разработали прошивку, которая запустит запись с камеры в автоматическом режиме без участия человека в момент открытия избирательного участка. Запись будет вестись до самого конца, а по завершении наши специалисты сделают дубликат записи, и оба экземпляра передадут в ЦИК, — рассказал Гонцов.

Директор филиала ПАО «Ростелеком» в РТ Павел Гонцов сообщил, что компания уже смонтировала камеры видеонаблюдения на 109 избирательных участках. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Председатель Экспертного совета при ЦИК РТ Роман Беляков предложил к двум базовым принципам избирательной системы — открытости и легитимности, добавить третий — безопасность. Андрей Кондратьев в ответ на это сообщил, что компания «Ак Барс Страхование», как и в ковидном 2020-м, приняла решение застраховать здоровье всех членов УИКов и на грядущих выборах тоже. Но сейчас, как справедливо заметил Роман Беляков, на передний план выходит не санитарная безопасность, как пять лет назад, а антитеррористическая:

— К сожалению, мы стали привыкать, что долетают и до нас эти «птички» не очень хорошие, — говорил эксперт, намекая на атаки дронов. — А завершить хочу цитатой: «Безопасность не бывает излишней».

Глава ЦИК РТ в связи с этим упомянул, что с учетом обстановки, пришлось экстренно оснащать проводными телефонами некоторые избирательные участки в республике — оказалось, они стояли не везде. И сейчас на всех участках стационарная телефонная связь есть.

Андрей Кондратьев упомянул, что пришлось экстренно оснащать проводными телефонами некоторые избирательные участки в республике — оказалось, они стояли не везде. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Голосование с доставкой на дом, трафареты со шрифтом Брайля и расширенные проемы кабин

Министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова рассказала, что в республике живут 274 000 «избирателей с особыми потребностями»: это люди, которые передвигаются на коляске или плохо видят, или имеют нарушения слуха, или иные физические ограничения. Надо обеспечить их неотъемлемое право участвовать в избирательном процессе.

— Начинать надо с доступной среды. Чтобы человек смог беспрепятственно на коляске попасть на избирательный участок. За эти годы была проделана большая работа, когда переносили участки со вторых на первые этажи, расширяли дверные проемы, — рассказывала Эльмира Зарипова.

Андрей Кондратьев заметил: на сегодняшний день 96% избирательных участков в республике расположены на первых этажах зданий. Ведется работа над тем, чтобы «дожать» остальные 4%.

В последние годы закуплено 1 200 специальных кабин для голосования с расширенными проемами, чтобы в них мог заехать человек на инвалидной коляске. Закупается мебель с низкой столешницей, для удобства маломобильного человека. Готовы трафареты со шрифтом Брайля, с помощью которых слабовидящий избиратель может прочитать бюллетень и волеизъявиться. Члены УИКов знают о каждом из своих «особых» избирателей и ждут их на участках.

Министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова рассказала, что в республике живут 274 000 «избирателей с особыми потребностями». Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Те, кто не могут прийти на участок лично, могут через сайт ЦИК оставить заявку на визит волонтеров — урну для голосования принесут прямо на дом. Родственников пожилых людей, которые уже не выходят из дома, Эльмира Зарипова призвала оставить заявку, чтобы не лишать пожилых людей права на волеизъявление. Прием заявок уже идет. А Андрей Кондратьев выражает уверенность в том, что подготовка волонтеров для работы на избирательных участках на будущий год уже станет стандартом избирательной системы.

«Впервые в Татарстане будут выборы раиса. Это же историческое событие»

Политконсультант, генеральный директор агентства «Теория Дарвина» Владимир Кутилов отметил высокую активность избирателей, особенно в последние годы.

— Уже шесть лет, с начала пандемии, глобальный мир существует в очень сложных условиях, в условиях кризиса. За пять с половиной лет общественно-политическая ситуация значимо изменилась. Сегодня мы видим, что пена осела, и предвыборная кампания проходит по максимально конструктивному руслу, — делился наблюдениями эксперт. — Безусловно, важен тот факт, что впервые в Татарстане будут выборы раиса. Это же историческое событие. Еще один тезис — во многом в этой кампании движущей силой являются муниципальные выборы. Это одна из самых интересных кампаний для многих горожан и жителей села. Потому что выбирается тот самый первый уровень власти, с которым человек может не просто взаимодействовать — он может воздействовать на него!

Владимир Кутилов отметил традиционно высокую активность избирателей, особенно в последние годы. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

По словам Владимира Кутилова, за две недели до выборов, согласно опросам, организованным «Теорией Дарвина», готовность граждан принять участие в голосовании перешагнула за 80%. С каждым днем, по его мнению, интерес этот будет расти.