Минюст включил Говоруна*, Ицхоки* и Степанову* в реестр иноагентов
Минюст России обновил реестр иностранных агентов, включив в него православного богослова и бывшего клирика РПЦ Сергея Говоруна*, профессора Гарвардского университета, экономиста Олега Ицхоки* и активистку Анну Степанову*.
Информация об этом опубликована на сайте ведомства.
В сообщении Минюста говорится, что «Говорун распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также о Русской православной церкви».
Минюст внес американскую организацию «Сеть спонсоров прав человека»**, британский «Королевский объединенный институт оборонных исследований»** и швейцарскую организацию «Международный бакалавриат»** в перечень нежелательных организаций на территории России.
Справка
*признан Минюстом России иноагентом.
** включена в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.
