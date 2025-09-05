Минюст включил Говоруна*, Ицхоки* и Степанову* в реестр иноагентов

Информация об этом опубликована на сайте ведомства

Фото: Анастасия Фартыгина

Минюст России обновил реестр иностранных агентов, включив в него православного богослова и бывшего клирика РПЦ Сергея Говоруна*, профессора Гарвардского университета, экономиста Олега Ицхоки* и активистку Анну Степанову*.

Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

В сообщении Минюста говорится, что «Говорун распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также о Русской православной церкви».

Минюст внес американскую организацию «Сеть спонсоров прав человека»**, британский «Королевский объединенный институт оборонных исследований»** и швейцарскую организацию «Международный бакалавриат»** в перечень нежелательных организаций на территории России.

Рената Валеева