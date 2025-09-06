За увольнение с ликвидированного предприятия беременным выплатят 76 тыс. рублей

Родителям с детьми до полутора лет в таком случае полагаются выплаты в размере 40% среднего заработка за год

Фото: Максим Платонов

Женщины, потерявшие работу при ликвидации предприятия, имеют право на получение пособия по беременности и родам, а также по уходу за ребенком до полутора лет через отделение Соцфонда Татарстана. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Размер пособия по беременности и родам составляет 100% прожиточного минимума трудоспособного населения региона за календарный месяц. При стандартной продолжительности отпуска в 140 дней сумма выплаты в 2025 году в Татарстане составит 76,6 тыс. рублей.

В 2024 году пособия по уходу за ребенком лицам, не подлежащим социальному страхованию, были назначены 1 043 заявителям. В 2025 году эта цифра составила 664 человека. В это число входят и те, кто потерял работу в связи с ликвидацией предприятия.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Для получения пособия необходимо в течение шести месяцев после окончания отпуска по беременности и родам подать заявление в Соцфонд России. Важно отметить, что для оформления выплаты женщина должна быть зарегистрирована в центре занятости как безработная в течение года после увольнения.

Ежемесячное пособие на ребенка до полутора лет может оформить не только мать, но и отец, другие родственники или опекун ребенка, если увольнение произошло в период отпуска по беременности и родам или по уходу за ребёнком. Размер выплаты составляет 40% среднего заработка за год, предшествующий отпуску.

— Даже если предприятие прекращает работу, семья не должна оставаться без поддержки. В этот важный период стабильное финансовое обеспечение стоит для нас на первом месте, — подчеркнул управляющий Соцфондом Татарстана Эдуард Вафин.

Ранне «Реальное время» сообщало, что в Татарстане создадут пункты проката вещей для новорожденных для поддержки семей с детьми.



Наталья Жирнова