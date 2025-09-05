В Татарстане предпринимателя будут судить за гибель рабочего на пункте приема металлолома

Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 54-летнего жителя поселка городского типа Алексеевское, обвиняемого в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем смерть человека, и оставлении в опасности. Об этом сообщили в пресс-службе.

По данным следствия, обвиняемый, являясь ИП и занимаясь сбором и переработкой металлолома, допустил нарушение правил пожарной безопасности на своем пункте приема металла в Алексеевском. В результате этого нарушения произошел взрыв газовоздушной смеси во время работы, вследствие чего мужчина 1988 года рождения получил серьезные ожоги.

Следствие установило, что после взрыва предприниматель доставил пострадавшего домой, но не оказал ему необходимую помощь и не вызвал скорую помощь. От полученных травм мужчина скончался.

Обвиняемый не признал свою вину.



