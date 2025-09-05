Володин предложил расширить полномочия регионов в регулировании трудовой миграции

Это позволит им осуществлять «более тонкую настройку законодательства» в этой сфере

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости расширения полномочий регионов России в сфере регулирования трудовой миграции. Об этом пишет пресс-служба Думы.

По мнению Володина, передача регионам больших полномочий позволит им осуществлять «более тонкую настройку законодательства» в этой сфере, учитывая специфику рынка труда и потребности конкретного региона.

— Есть вопрос, связанный с трудовой миграцией, мы как раз эту тему обсуждали. Правильно было бы, чтобы полномочия в этой части больше были у регионов, чтобы они могли в том числе более тонкую настройку законодательства осуществлять, — подчеркнул председатель Госдумы. Он отметил, что региональные власти лучше осведомлены о структуре трудовых ресурсов на местах.

Володин также акцентировал внимание на недопустимости работы мигрантов, не владеющих русским языком, в таких сферах, как такси или здравоохранение. Он подчеркнул, что все приезжающие в Россию должны уважать российские законы, культуру и традиции.

— Вот это все нам надо обязательно обсуждать и стараться формировать правовое поле. Будет больше пользы, меньше проблем, — резюмировал Володин, подчеркнув важность создания четких и понятных правил в сфере трудовой миграции.



Минтруд Татарстана разработал проект указа раиса республики о продлении запрета на работу мигрантов по патентам в десяти сферах.

Рената Валеева