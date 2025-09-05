В Минцифры назвали приложения, которые будут работать при отключенном интернете
Среди них «Госуслуги», «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru и национальный мессенджер Max, сервисы «Яндекса» и др.
Минцифры сообщило, что ряд важных интернет-сервисов остаются доступными для пользователей даже во время периодов ограничений работы мобильного интернета.
В рамках пилотного проекта операторы связи обеспечивают бесперебойный доступ к следующим сервисам и сайтам:
- Сервисы «Госуслуг», «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru и национальный мессенджер Max, сервисы «Яндекса»;
- Маркетплейсы Ozon и Wildberries;
- Avito;
- «Дзен»;
- Rutube;
- Официальный сайт платежной системы «Мир»;
- Сайты правительства и администрации президента России;
- Федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
В реализации пилотного проекта участвуют операторы связи: «Билайн», «МегаФон», МТС, «Ростелеком», T2.
