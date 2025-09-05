Новости общества

В Минцифры назвали приложения, которые будут работать при отключенном интернете

16:05, 05.09.2025

Среди них «Госуслуги», «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru и национальный мессенджер Max, сервисы «Яндекса» и др.

Фото: Артем Дергунов

Минцифры сообщило, что ряд важных интернет-сервисов остаются доступными для пользователей даже во время периодов ограничений работы мобильного интернета.

В рамках пилотного проекта операторы связи обеспечивают бесперебойный доступ к следующим сервисам и сайтам:

  • Сервисы «Госуслуг», «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru и национальный мессенджер Max, сервисы «Яндекса»;
  • Маркетплейсы Ozon и Wildberries;
  • Avito;
  • «Дзен»;
  • Rutube;
  • Официальный сайт платежной системы «Мир»;
  • Сайты правительства и администрации президента России;
  • Федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

В реализации пилотного проекта участвуют операторы связи: «Билайн», «МегаФон», МТС, «Ростелеком», T2.

Рената Валеева

