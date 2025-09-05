Корпоративные клиенты Сбера заработали более 10 млрд рублей на сделках РЕПО

В 2025 году число активных клиентов брокерского обслуживания выросло в два раза, а количество сделок утроилось

Клиенты Сбера — компании на брокерском обслуживании — за 8 месяцев 2025 года заработали более 10 млрд рублей на сделках обратного РЕПО по размещению средств. Это значение в два раза превышает результат аналогичного периода 2024 года.

Такие цифры привел заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов на Х Восточном экономическом форуме. Он отметил, что направление брокерского обслуживания для бизнеса показало значительный рост в этом году:

«С начала года наши корпоративные клиенты заработали на сделках РЕПО рекордные 10 млрд рублей, что вдвое превышает результат прошлого года. Мы видим активный интерес компаний к работе с инструментами брокерского счета — количество активных компаний практически удвоилось, а ежемесячное число сделок РЕПО утроилось. Наша задача — оцифровать клиентский путь, сделав доступ к инструментам брокерского счета максимально удобным: уже сейчас клиенты за два часа проходят путь от открытия брокерского счета до совершения сделки. Мы продолжаем расширять линейку продуктов — от краткосрочных до долгосрочных, чтобы дать возможность гибко управлять ликвидностью».

РЕПО ― сделка, при которой одна сторона привлекает, а вторая размещает денежные средства под обеспечение в виде ценных бумаг. Летом 2025 года Сбер расширил продуктовую линейку инвестиционных продуктов для бизнеса в интернет-банке СберБизнес. Помимо РЕПО для размещения краткосрочной ликвидности, клиентам теперь доступны средне— и долгосрочные инструменты — облигации с фиксированным и плавающим купоном.



