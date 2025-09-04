В Челнах пожар на плавучем кране произошел из-за нарушений при сварке

На территории ремонтной базы в Набережных Челнах произошел пожар на плавучем кране ПК-57, который проходил ремонт на берегу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану.

Возгорание произошло в «красном уголке», расположенном в трюме судна. Горела обшивка потолка (фанера и утеплитель), существовала угроза распространения огня на соседние помещения.

Пожар на площади 10 кв. м был ликвидирован силами семи человек личного состава и двумя единицами пожарной техники.

Рената Валеева