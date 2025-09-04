Михаил Ефремов стал актером театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова»

В феврале 2026 года на Основной сцене запланирована премьера спектакля «Без свидетелей»

Заслуженный артист России Михаил Ефремов официально принят в труппу театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова», сообщили РИА «Новости» в пресс-службе театра.

— Ни для кого не секрет, что Михаил Олегович Ефремов, переживший несколько тяжелых лет своей жизни, оказался на свободе и обратился ко мне с просьбой о возможности продолжить творческую деятельность в нашем театре. Лично я считаю, что судьба его многому научила. Убежден, что многие вещи он сумел переосмыслить. В то же время как и раньше, так и теперь, не сомневаюсь в его большом актерском даровании. Полагаю, что работа его в нашем театре принесет пользу и нам, и ему, — приводятся в сообщении слова художественного руководителя театра Никиты Михалкова.

Открытие нового сезона театра состоялось в отреставрированном здании на Поварской улице. В феврале 2026 года на основной сцене запланирована премьера спектакля «Без свидетелей» по одноименному фильму в постановке Никиты Михалкова, где главные роли исполнят Анна Михалкова и Михаил Ефремов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также в новом сезоне театр представит премьеры спектаклей «Мотылек» по пьесе Романа Емельянова (март 2026, в главной роли — Сергей Шакуров), «Собачье сердце» по повести Михаила Булгакова (май 2026, режиссер — Сергей Газаров) и инсценировку повести Константина Симонова «Случай с Полыниным» (дата премьеры будет объявлена дополнительно, Сергей Гармаш). На Малой сцене режиссер Денис Рекало поставит спектакль «Одна абсолютно счастливая деревня» по повести Бориса Вахтина.

В конце сентября труппа театра отправится на гастроли в Липецк, а в ноябре посетит Омск, Тобольск и Тюмень. В декабре запланированы гастроли спектаклей «12» и «Перед рассветом» в Санкт-Петербурге на сцене Александринского театра. Ведутся переговоры о гастролях спектаклей «12» и «Сказка о потерянном времени» в Бишкеке.

9 апреля Ефремов покинул белгородскую колонию, где отбывал наказание за смертельное ДТП, произошедшее летом 2020 года. Актер был приговорен к лишению свободы после того, как в состоянии алкогольного опьянения стал виновником аварии, в которой погиб водитель Сергей Захаров.

Рената Валеева