Путин встретился с премьер-министром Лаоса на ВЭФ

Премьер также примет участие в пленарном заседании

Президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Лаоса Сонсаем Сипхандоном в четверг «на полях» Восточного экономического форума (ВЭФ), передает РИА «Новости».

Как сообщал ранее помощник президента Юрий Ушаков, премьер Лаоса также примет участие в пленарном заседании ВЭФ вместе с Путиным, премьер-министром Монголии Гомбожавыном Занданшатаром и членом Политбюро ЦК КПК Ли Хунчжуном.

Десятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году — «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».

Рената Валеева