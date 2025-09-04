Путин встретился с премьер-министром Лаоса на ВЭФ
Премьер также примет участие в пленарном заседании
Президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Лаоса Сонсаем Сипхандоном в четверг «на полях» Восточного экономического форума (ВЭФ), передает РИА «Новости».
Как сообщал ранее помощник президента Юрий Ушаков, премьер Лаоса также примет участие в пленарном заседании ВЭФ вместе с Путиным, премьер-министром Монголии Гомбожавыном Занданшатаром и членом Политбюро ЦК КПК Ли Хунчжуном.
Десятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году — «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».
