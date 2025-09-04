Автомобиль въехал в толпу людей в Берлине, есть пострадавшие, в том числе дети
Об этом сообщает немецкая газета Bild
В Берлине автомобиль въехал в группу людей. Об этом сообщает немецкая газета Bild.
— В четверг днем автомобиль въехал в толпу людей в Берлине. Среди пострадавших много детей, — говорится в публикации.
По предварительным данным, BMW въехал в группу ребят от семи до восьми лет. Серьезно ранена воспитательница.
Водитель автомобиля не пострадал и в настоящее время допрашивается полицией.
