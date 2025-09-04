Новости происшествий

16:23 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Автомобиль въехал в толпу людей в Берлине, есть пострадавшие, в том числе дети

15:35, 04.09.2025

Об этом сообщает немецкая газета Bild

Автомобиль въехал в толпу людей в Берлине, есть пострадавшие, в том числе дети
Фото: Реальное время

В Берлине автомобиль въехал в группу людей. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

— В четверг днем автомобиль въехал в толпу людей в Берлине. Среди пострадавших много детей, — говорится в публикации.

По предварительным данным, BMW въехал в группу ребят от семи до восьми лет. Серьезно ранена воспитательница.

Водитель автомобиля не пострадал и в настоящее время допрашивается полицией.

Рената Валевеа

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Происшествия

Новости партнеров

Читайте также