В России запустили «цифровой мост» для переезда на Дальний Восток

АНО «Национальные приоритеты» и «Авито» запустили совместный проект по развитию кадрового потенциала в рамках Национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока, утвержденной распоряжением правительства РФ. Проект стал первым шагом в рамках реализации соглашения, подписанного на ПМЭФ-2025, и призван повысить привлекательность региона для жизни и работы. В рамках данного проекта можно быстро находить вакансии от работодателей региона и узнавать о государственных мерах поддержки в ДФО.

По данным «Авито Работы», в I полугодии 2025 года количество вакансий в Дальневосточном федеральном округе увеличилось на 12%, а средняя предлагаемая зарплата составила 78 273 рубля/мес. Регион активно развивается, в частности, благодаря государственной и инвестиционной поддержке, планируется строительство крупного участка скоростной автодороги М-12 «Восток» в Сибири и на Дальнем Востоке, развивается цветная металлургия, добыча драгоценных металлов и камней, горнодобывающая промышленность, рыбная, лесная и деревообрабатывающая промышленности, нефте— и газодобыча, машиностроение, туристическая отрасль. По итогам I полугодия 2025 года чаще всего компании из ДФО искали: операторов станка (+108%), каменщиков (+102%), электромонтажников (+42%), дорожных рабочих (+38%) и плотников (+27%). Но, несмотря на позитивную динамику соискательской активности, дефицит квалифицированных кадров в регионе сохраняется, что подчеркивает необходимость именно системной работы по информированию и мотивации специалистов к переезду.

— Для нас важно не просто соединять соискателей и работодателей, но и создавать смыслы, помогать людям увидеть перспективы там, где страна особенно в них нуждается. Дальний Восток — это территория колоссальных возможностей для профессиональной реализации, и совместный цифровой проект станет наглядным подтверждением. В партнерстве с АНО «Национальные приоритеты» мы объединим ресурсы и усилия, чтобы рассказать миллионам пользователей о преимуществах работы и жизни на Дальнем Востоке, тем самым внося вклад в социально-экономическое развитие макрорегиона, — комментирует Влад Федулов, управляющий директор «Авито».

— Дальний Восток — эпицентр крупнейших проектов, амбициозных задач и возможностей для профессиональной реализации. Мы объединяем усилия, чтобы создать удобные и доступные инструменты для привлечения на Дальний Восток специалистов всех профилей — от рабочих до высококвалифицированных инженерно-технических кадров. Потребность работодателей макрорегиона в новых сотрудниках до 2026 года составляет более 100 тыс. человек. При этом зарплаты здесь на 16% выше среднероссийских, а карьерные перспективы — шире. Ведущие предприятия региона предлагают не только конкурентную оплату труда, но и комплексные программы поддержки: от подъемных выплат до профессиональной переподготовки. А государственные инициативы — льготная ипотека, программа «Дальневосточный гектар», развитие инфраструктуры и социокультурной среды — делают переезд на Дальний Восток еще более привлекательным. Вместе с «Авито» мы создаем новые возможности для тех, кто готов строить будущее в динамично развивающемся регионе, — отметила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.