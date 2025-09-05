Сегодня в Татарстане ожидается до +23 градусов
Днем местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза
Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Днем местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Ветер северный, северо-восточный 6—11 м/с, местами с порывами до 15—17 м/с. Утром температура составит порядка +15 градусов. Днем в Татарстане ожидается от +18 до +23 градусов.
