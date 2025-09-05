Новости общества

Сегодня в Татарстане ожидается до +23 градусов

07:00, 05.09.2025

Днем местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза

Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Днем местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер северный, северо-восточный 6—11 м/с, местами с порывами до 15—17 м/с. Утром температура составит порядка +15 градусов. Днем в Татарстане ожидается от +18 до +23 градусов.

Галия Гарифуллина

