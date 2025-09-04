Казань стала лидером России по развитию собственных брендов

Финансовые вложения в торговые марки варьируются от 30 до 300 тыс. рублей в полугодие

Фото: сгенерировано при помощи нейросети "Кандинский"

Бизнес-сообщество Казани демонстрирует высокую активность в развитии собственных торговых марок, причем половина предпринимателей убеждена, что онлайн-покупатели уделяют особое внимание бренду при выборе товара. Так, город занял первое место в стране по уровню инвестиций в брендинг, о чем свидетельствуют данные исследования «Яндекс Маркета».

70% активно развивают свои бренды, что является самым высоким показателем среди всех регионов России. При этом девять из десяти опрошенных предпринимателей либо уже вкладывают средства в развитие своих марок, либо планируют это сделать в ближайшее время.



Половина респондентов уверена, что покупатели чаще смотрят на производителя, когда приобретают что-то онлайн. Больше всего это важно в категориях «электроника» (31%), «красота и здоровье» (21%), «товары для спорта и отдыха» (17%).

Примечательно, что большинство предпринимателей готовы увеличивать запланированные расходы на брендинг при необходимости. Особое внимание продавцы уделяют тому факту, что бренд формирует стиль, с которым себя ассоциируют потребители, и стимулирует повторные покупки.

Финансовые вложения в развитие торговых марок варьируются от 30 до 300 тыс. рублей в полугодие. Основные направления инвестиций включают разработку логотипов и фирменного стиля, оформление витрин на маркетплейсах и создание качественных карточек товаров.

Наталья Жирнова