Путевки из Казани в Китай будут начинаться от 193 тыс. рублей

На данный момент из Казани доступны чартерные рейсы только на Хайнань, которые выполняются по понедельникам и пятницам

Фото: Реальное время

С 15 сентября Китай запускает безвизовый режим для российских туристов на один год. Это эксперимент, который может значительно увеличить интерес к поездкам не только на популярный остров Хайнань, но и в крупные города материкового Китая, такие как Пекин и Шанхай.

На данный момент из Казани доступны чартерные рейсы только на Хайнань, которые выполняются по понедельникам и пятницам. Ожидается, что туроператоры могут расширить программу и предложить путешествия на материковую часть Китая, но пока это остается под вопросом. Следить за изменениями в расписании рейсов можно на сайте «Турвизор».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В прошлом году казанцы тратили в среднем 213 218 рублей на путевку в Китай. В этом сезоне туроператоры предлагают программы до марта 2026 года с минимальной продолжительностью отдыха в 6 ночей.

Минимальные цены на туры из Казани на Хайнань для двоих с вылетом 14 ноября на 6 ночей с завтраками в разных категориях отелей составляют:

отель 3 звезд — от 192 997 рублей;

отель 4 — от 194 197;

отель 5 — от 196 596 .

Анастасия Фартыгина