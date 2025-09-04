Пользователи по всему миру сообщают о сбоях в работе Google

Основные проблемы связаны с поиском по запросам, а также с доступом к веб-сайту и входом в учетные записи

Фото: Динар Фатыхов

Пользователи Google столкнулись с проблемами в работе сервиса, которые фиксируются начиная с понедельника. Информация об этом появилась на сайте Downdetector, который отслеживает сбои на популярных интернет-ресурсах.

Наибольшее количество жалоб поступило из Германии и Нидерландов, но пользователи также сообщают о неполадках в Великобритании, Франции, Италии, США и Индии. Основные проблемы связаны с поиском по запросам, а также с доступом к веб-сайту и входом в учетные записи.

Google является частью холдинговой компании Alphabet, которая также включает Android, YouTube и другие проекты.

Анастасия Фартыгина