В России предложили сделать 28 января Днем отечественной истории

Праздник хотят приурочить ко дню рождения русского историка Василия Ключевского

Фото: Артем Дергунов

В России предложили сделать 28 января Днем отечественной истории. Соответствующий законопроект внесла группа депутатов Госдумы.

Они предлагают внести изменения в статью 1 закона «О днях воинской славы и памятных датах России». Всероссийский день отечественной истории хотят приурочить ко дню рождения русского историка Василия Ключевского.

В числе авторов инициативы — председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев.

— Сегодня мы наблюдаем многочисленные внешние и отчасти внутренние попытки переписать историю, сфальсифицировать очевидные факты, посеять зерно сомнения в сознании и мировоззрении нового поколения, раскрошить монолит уверенности общества в величии прошлого нашей страны. И наша общая задача — сохранить историческую память, противостоять любым нападкам и заведомо лживым тезисам-методичкам, — цитирует Нилова ТАСС.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В числе мероприятий, которые могут проводиться в День отечественной истории, — научные конференции, круглые столы, исторические диктанты и олимпиады, показы исторических фильмов и театральных постановок.

Напомним, в июне министр просвещения России Сергей Кравцов заявил о наличии в учебниках истории некоторых стран СНГ негативных трактовок роли нашей страны в совместном прошлом. По его словам, ведомство активно сотрудничает с профильными министерствами стран объединения, чтобы выработать общую позицию по освещению совместной истории, в частности периода существования Советского Союза.

Галия Гарифуллина