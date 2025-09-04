В России предложили сделать 28 января Днем отечественной истории
Праздник хотят приурочить ко дню рождения русского историка Василия Ключевского
В России предложили сделать 28 января Днем отечественной истории. Соответствующий законопроект внесла группа депутатов Госдумы.
Они предлагают внести изменения в статью 1 закона «О днях воинской славы и памятных датах России». Всероссийский день отечественной истории хотят приурочить ко дню рождения русского историка Василия Ключевского.
В числе авторов инициативы — председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев.
— Сегодня мы наблюдаем многочисленные внешние и отчасти внутренние попытки переписать историю, сфальсифицировать очевидные факты, посеять зерно сомнения в сознании и мировоззрении нового поколения, раскрошить монолит уверенности общества в величии прошлого нашей страны. И наша общая задача — сохранить историческую память, противостоять любым нападкам и заведомо лживым тезисам-методичкам, — цитирует Нилова ТАСС.
В числе мероприятий, которые могут проводиться в День отечественной истории, — научные конференции, круглые столы, исторические диктанты и олимпиады, показы исторических фильмов и театральных постановок.
Напомним, в июне министр просвещения России Сергей Кравцов заявил о наличии в учебниках истории некоторых стран СНГ негативных трактовок роли нашей страны в совместном прошлом. По его словам, ведомство активно сотрудничает с профильными министерствами стран объединения, чтобы выработать общую позицию по освещению совместной истории, в частности периода существования Советского Союза.
