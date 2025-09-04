Новости общества

В России за сутки потушено 11 пожаров

08:53, 04.09.2025

Продолжается борьба с 13 очагами

Фото: Реальное время

За прошедшие сутки в России было ликвидировано 11 лесных пожаров в семи регионах страны. В настоящее время проводятся работы по тушению 13 лесных пожаров, действующих в пяти регионах.

В ликвидации пожаров задействованы 950 человек, 105 единиц техники и пять воздушных судов. 29 воздушных судов проводят авиационный мониторинг лесопожарной обстановки.

взято с официального канала ФБУ «Авиалесоохрана»

Режим чрезвычайной ситуации введен в двух регионах, особый противопожарный режим действует в 51 регионе. Пожароопасный сезон объявлен в 87 регионах России.

С начала года оперативно потушен 71% лесных пожаров — они были ликвидированы менее чем за сутки с момента обнаружения.

Анастасия Фартыгина

