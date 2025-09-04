В России за сутки потушено 11 пожаров
Продолжается борьба с 13 очагами
За прошедшие сутки в России было ликвидировано 11 лесных пожаров в семи регионах страны. В настоящее время проводятся работы по тушению 13 лесных пожаров, действующих в пяти регионах.
В ликвидации пожаров задействованы 950 человек, 105 единиц техники и пять воздушных судов. 29 воздушных судов проводят авиационный мониторинг лесопожарной обстановки.
Режим чрезвычайной ситуации введен в двух регионах, особый противопожарный режим действует в 51 регионе. Пожароопасный сезон объявлен в 87 регионах России.
С начала года оперативно потушен 71% лесных пожаров — они были ликвидированы менее чем за сутки с момента обнаружения.
