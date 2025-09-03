Что читали подростки летом-2025: любовь, фэнтези и вечная классика

Среди классиков русской литературы летом наиболее популярными оказались Булгаков, Достоевский, Гоголь, Лермонтов, Замятин и Пушкин

Фото: Артем Дергунов

Федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город» представила анализ книжных предпочтений подростков за летний период. Исследование охватило продажи книг в популярных у молодежи жанрах с 1 июня по 31 августа. Результаты показали, что молодые читатели активно погружались в бестселлеры и новинки современной американской фантастики, российские любовные романы и, конечно, проверенную временем классику.

Любовь, слезы и немного 18+:

В категории «сентиментальный роман» самыми продаваемыми авторами среди молодежи стали Анна Джейн, Ася Лавринович, Хлоя Уолш, Али Хейзелвуд и Дана Делон. Лидерами продаж стали «Восхитительная ведьма» Анны Джейн, «Мой первый круиз» Аси Лавринович и «Амур и Психея. Повелители сердец» Даны Делон.

Фантастика и фэнтези: книги, о которых говорили все:

Ребекка Яррос, Сьюзен Коллинс и Лия Арден оказались абсолютными фаворитами летнего сезона у молодой аудитории в жанре фантастики и фэнтези. Роман «Ониксовый шторм» Ребекки Яррос с большим отрывом возглавил топ продаж, за ним последовал «Рассвет Жатвы» — фантастический роман Сьюзен Коллинс.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Классика на хайпе: Булгаков, Достоевский, Оруэлл, Уайльд и Ремарк:

Среди классиков русской литературы летом наиболее популярными оказались Михаил Булгаков, Федор Достоевский, Николай Гоголь, Михаил Лермонтов, Евгений Замятин и Александр Пушкин. Самым востребованным произведением стал роман «Мастер и Маргарита», а сразу за ним — «Преступление и наказание». Среди иностранных классиков подростки выбирали книги Джорджа Оруэлла, Оскара Уайльда, Эриха Марии Ремарка, Джека Лондона, Джейн Остин, Чака Паланика и Харпер Ли. Наибольшим спросом пользовались «1984» и «Портрет Дориана Грея».



Рената Валеева