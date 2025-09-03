В Казани обновлены пункты выдачи молочного питания для 3 тыс. малышей

В Казани завершен капремонт четырех пунктов выдачи молочного питания, что позволит обеспечить более комфортные условия для получения продукции родителям более 3 тысяч маленьких казанцев. Об этом сообщили в исполкоме города.

Один из отремонтированных пунктов — филиал детской городской поликлиники №10 на улице Юлиуса Фучика. За четыре месяца здесь была оборудована входная группа, отдельная колясочная зона, а также установлено дополнительное холодильное оборудование.

С 1984 года в здании по ул. Ю. Фучика, 72 находилась детская молочная кухня. В 2012 году, с началом программы по обеспечению детей специальными молочными продуктами питания и смесями «БЭЛЭКЕЧ», помещение было передано детской поликлинике. До капремонта проводился лишь косметический ремонт входной группы.

— Помещению более 40 лет, и сказать, что оно было обветшавшим, — ничего не сказать. Стены, потолки, коммуникации — все требовало ремонта. И вот в 2024 году была принята республиканская программа ремонта молочных и доставочных пунктов. 10-я поликлиника Казани вошла в эту программу в первый же год, — рассказала главврач детской городской поликлиники №10 Лилия Мухаметгатова.

В ходе капремонта были отремонтированы входная группа и внутренние помещения, заменена электропроводка, сети водоснабжения и водоотведения, установлены системы видеонаблюдения и вентиляции. Отремонтирована холодильная камера, рассчитанная на 2,7 тонны продукции. Установлены четыре единицы холодильного оборудования, бактерицидные облучатели, прибор для измерения влажности и температуры воздуха.

Молочная продукция на пункт выдачи привозится один раз в неделю. Адаптированные смеси, молоко, кефир и творог предоставляются детям из семей со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума, установленного в республике, малышам, имеющим медицинские показания, а также детям с ВИЧ-инфекцией или рожденным от ВИЧ-инфицированных матерей.

Рената Валеева