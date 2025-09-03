Новости экономики

Банк России опубликовал курс валют на четверг, 4 сентября

17:57, 03.09.2025

Доллар вырос на 0,25 рубля, евро — на 0,42 рубля, а юань — на 0,04 рубля

Фото: Рената Валеева

Банк России опубликовал курс валют на четверг, 4 сентября. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции.

Доллар вырос на 0,25 рубля, евро — на 0,42 рубля, а юань — на 0,04 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 80,85 рубля;
  • евро — 94,25 рубля;
  • юань — 11,30 рубля.
Рената Валеева

