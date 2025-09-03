Банк России опубликовал курс валют на четверг, 4 сентября
Доллар вырос на 0,25 рубля, евро — на 0,42 рубля, а юань — на 0,04 рубля
Банк России опубликовал курс валют на четверг, 4 сентября. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции.
Доллар вырос на 0,25 рубля, евро — на 0,42 рубля, а юань — на 0,04 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 80,85 рубля;
- евро — 94,25 рубля;
- юань — 11,30 рубля.
