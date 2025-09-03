Названа примерная стоимость восхождения Наговициной на пик Победы

Общая стоимость спасательных работ составила около 10 млн рублей и была оплачена компанией-туроператором

Фото: Людмила Губаева

Расходы альпинистки Натальи Наговициной на восхождение на пик Победы в Киргизии, закончившееся трагедией, составили порядка 500 тысяч рублей. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

Согласно подсчетам, турпакет для восхождения обошелся в 162 тыс. рублей и включал перелет вертолетом до базового лагеря «Южный Иныльчек» и обратно, консультации специалистов, регистрационные сборы, а также использование радиосвязи. Около 100 тыс. рублей ушло на трансфер, питание, проживание и бытовые удобства в лагере. Снаряжение, питание и авиабилеты по маршруту Москва — Бишкек — Москва стоили примерно 30 тыс. рублей. Акклиматизационный выход на пик Ленина обошелся в 200 тыс. рублей, также была оплачена страховка.

Напомним, 12 августа при спуске с пика Победы, самой высокой точки Тянь-Шаня, на высоте около 7,2 тысячи метров над уровнем моря, Наталья Наговицина получила травму ноги. Другие альпинисты пытались ее спасти, но из-за сложных погодных условий не смогли этого сделать, один из них погиб от переохлаждения. Наговицина осталась на высоте с разорванной палаткой, спальным мешком и небольшим запасом еды и воды.

Реальное время / realnoevremya.ru

Вчера, 2 сентября, телеведущая Виктория Боня сообщила о смерти Наговициной, опубликовав кадры облета дроном пика Победы. Глава Федерации альпинистов Киргизии Эдуард Кубатов заявил о приостановке спасательной операции, призвав признать факт отсутствия признаков жизнедеятельности россиянки.

Вице-президент Федерации альпинизма России (ФАР) Александр Пятницин выразил несогласие с версией Бони, заметив, что гибель нельзя констатировать до обнаружения тела.

Сообщается, что общая стоимость спасательных работ составила около 10 млн рублей и была оплачена компанией-туроператором.



Рената Валеева