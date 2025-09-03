Озвучена сумма ущерба по делу о посадке в поле самолета «Уральских авиалиний»

Бывший командир воздушного судна обвиняется в совершении преступления

Следователи завершили расследование уголовного дела по факту аварийной посадки самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» в поле в Новосибирской области, произошедшей в сентябре 2023 года. Уголовное дело направлено в суд, передает ТАСС.

Ущерб от инцидента превысил 118,9 млн рублей.



Бывший командир воздушного судна обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба).

По данным следствия, командир, в нарушение правил пилотирования и игнорируя критический рост расхода топлива, вызванного, в том числе неисправностью шасси, вместо незамедлительной посадки на ближайшем аэродроме в Омске, принял решение продолжить полет до Новосибирска с целью устранения технической неполадки.

— Однако из-за нехватки топлива воздушное судно совершило аварийную посадку вне аэродрома на открытом участке местности в Убинском районе Новосибирской области. Находившиеся на борту 161 пассажир и 4 члена экипажа не пострадали, — добавили в СК.

Напомним, самолет Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс Сочи — Омск, совершил экстренную посадку в поле в Убинском районе Новосибирской области 12 сентября 2023 года.

Рената Валеева