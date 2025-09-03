Путин: проект «Сила Сибири — 2» реализуется на взаимовыгодных и рыночных принципах

Он также отметил, что Китай получит конкурентные преимущества от реализации проекта

Фото: Михаил Захаров

Договоренности по проекту «Сила Сибири — 2» реализуются на основе рыночных принципов и являются взаимовыгодными для всех сторон. Об этом заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

— Это взаимовыгодные договоренности. Они реализуются на рыночных принципах, исходя из этих рыночных принципов, складывающихся именно в этом регионе, — подчеркнул российский лидер, отвечая на вопросы журналистов.

Путин также отметил, что Китай получит конкурентные преимущества от реализации проекта «Сила Сибири — 2».

сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Визит Владимира Путина в Китай проходил с 31 августа по 3 сентября. В рамках поездки глава государства принял участие в саммите ШОС, провел ряд двусторонних встреч, включая трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, а также двусторонние переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Проект «Сила Сибири — 2» предполагает строительство газопровода, который позволит поставлять российский газ в Китай через территорию Монголии.

Рената Валеева