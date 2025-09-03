Рабочий погиб при несчастном случае на производстве в Менделеевском районе

Это произошло при выполнении работ по очистке канализационного колодца

В Менделеевском районе Татарстана произошел трагический несчастный случай на производстве, в результате которого погиб рабочий. Об этом сообщили в прокуратуре.

Сообщение об инциденте поступило в дежурную часть 3 сентября, в 10:50.

По предварительным данным, при выполнении работ по очистке канализационного колодца на объекте НГДУ «Прикамнефть» погиб работник ООО «Лидер» 1981 года рождения.

На место происшествия оперативно выехала прокурор Менделеевского района Алсу Салахутдинова для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Рената Валеева