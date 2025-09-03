В Мамадыше трое мужчин погибли в канализационном колодце: возбуждено уголовное дело

Колодец принадлежал одному из погибших, спустились жертвы в него для выполнения работ

В Татарстане возбуждено уголовное дело после трагического инцидента, произошедшего 3 сентября 2025 года в городе Мамадыше. Трое мужчин погибли, спустившись в канализационный колодец частного дома для выполнения работ. Все трое потеряли сознание и не смогли выбраться на поверхность. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по республике.

По предварительной информации, колодец принадлежал одному из погибших. Следственные органы начали расследование по статье 109 УК, которая касается причинения смерти по неосторожности.

В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия и принимают дополнительные меры для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Анастасия Фартыгина