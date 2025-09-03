В России к 2030 году будут переоснащены 180 детских больниц

А более чем 500 детских поликлиник — оборудованы передвижными диагностическими комплексами

Фото: Динар Фатыхов

В текущем году началась модернизация оборудования в 91 перинатальном центре, расположенном в 56 регионах России. Кроме того, обновление коснется семи перинатальных центров, находящихся в ведении Министерства здравоохранения РФ. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко на VI съезде детских врачей Московской области.

На период с 2026 по 2030 год запланирован следующий этап модернизации. В рамках этого этапа планируется переоснастить 180 детских больниц.

Также предусмотрено оснащение детских поликлиник более чем 500 передвижными диагностическими комплексами, которые будут использоваться для проведения профилактических осмотров непосредственно в организациях.

Мурашко также сообщил, что по итогам первого полугодия 2025 года показатель младенческой смертности в стране составил 3,6 промилле, что является историческим минимумом.

Наталья Жирнова