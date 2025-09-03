Великобритания ввела санкции против заместителя премьер-министра Татарстана Лейлы Фазлеевой
Фазлеева курирует в правительстве Татарстана социальный блок
Великобритания ввела санкции против заместителя премьер-министра Татарстана Лейлы Фазлеевой.
— Политика Кремля по насильственной депортации, идеологической обработке и милитаризации украинских детей отвратительна и демонстрирует, до каких глубин деградации готов дойти президент Путин, чтобы стереть украинский язык, культуру и идентичность. Забрать ребенка из дома и попытаться насильственно стереть его наследие и воспитание с помощью лжи и дезинформации никогда не может быть терпимо. Ни один ребенок не должен быть пешкой в войне, и именно поэтому мы привлекаем к ответственности тех, кто несет за это ответственность. Новые санкции направлены против лиц и организаций, поддерживающих и осуществляющих эту коварную политику стирания украинской культуры, — заявил представитель МИДа этой страны.
На сайте правительства отмечается, что Великобритания ввела санкции против исполнителей российской политики насильственной депортации, идеологической обработки и милитаризации украинских детей. В список вошли восемь человек и три организации, связанные с российским государством. Среди них:
- Валерий Майоров,
- Наталья Витальевна Тищенко,
- Всероссийское общественное-государственное движение детей и молодежи «Движение первых»,
- Замид Алиевич Чалаев,
- Фонд Ахмата Кадырова,
- Аимани Несиэвна Кадырова,
- Лейла Ринатовна Фазлеева,
- Ринат Наилевич Садыков,
- Александр Гуров,
- Анастасия Павловна Аккуратова,
- «Волонтеры Победы».
Справка
Родилась 29 мая 1975 в городе Кант Кантского района Республики Кыргызстан.
Образование:
— В 1977 г. — Окончила Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина по специальности «филолог, преподаватель русского языка и литературы».
— В 2012 г. — Окончила Российскую академию правосудия по специальности «юрист».
— В 2018 г. — Окончила Казанский (Приволжский) федеральный университет по программе «мастер делового администрирования».
Трудовая деятельность:
— В 1996-2004 гг. — Учитель русского языка, заместитель директора средней школы №126 Советского района, г. Казань.
— В 2004-2007 гг. — Директор средней школы №15 Советского района, г. Казань.
— В 2007-2011 гг. — Заместитель главы администрации Советского района, г. Казань.
— В 2011-2014 гг. —Заместитель руководителя исполнительного комитета г. Казани по социальным вопросам.
— В 2014-2018 гг. — Помощник Президента РТ.
— С 20 февраля 2018 г. — Заместитель премьер-министра РТ.
— В 2019-2024 гг. — Председатель регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в РТ.
Награды и звания:
— Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» (2009 г.).
— Почетная грамота Министра обороны РФ (2010 г.).
— Медаль XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани (2013 г.).
— Медаль «200 лет внутренним войскам МВД России» (2013 г.).
— Благодарность Президента РФ (2014 г.).
— Знак отличия «За труд и доблесть на благо Казани» (2014 г.).
— Памятная медаль «XXII Олимпийские зимние игры и XI Параолимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи» (2014 г.).
— Благодарность Президента РТ за большой личный вклад в подготовку и проведение мероприятий, посвященных празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов (2015 г.).
— Памятная медаль «XVI чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года в г. Казани» (2015 г.).
— Благодарность министра спорта РФ за значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в РФ (2016 г.).
— Благодарность Президента РТ (2018 г., 2020 г.).
