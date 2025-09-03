Великобритания ввела санкции против заместителя премьер-министра Татарстана Лейлы Фазлеевой

Фазлеева курирует в правительстве Татарстана социальный блок

Фото: предоставлено пресс-службой Казанского глобального молодёжного саммита

Великобритания ввела санкции против заместителя премьер-министра Татарстана Лейлы Фазлеевой.

— Политика Кремля по насильственной депортации, идеологической обработке и милитаризации украинских детей отвратительна и демонстрирует, до каких глубин деградации готов дойти президент Путин, чтобы стереть украинский язык, культуру и идентичность. Забрать ребенка из дома и попытаться насильственно стереть его наследие и воспитание с помощью лжи и дезинформации никогда не может быть терпимо. Ни один ребенок не должен быть пешкой в войне, и именно поэтому мы привлекаем к ответственности тех, кто несет за это ответственность. Новые санкции направлены против лиц и организаций, поддерживающих и осуществляющих эту коварную политику стирания украинской культуры, — заявил представитель МИДа этой страны.

На сайте правительства отмечается, что Великобритания ввела санкции против исполнителей российской политики насильственной депортации, идеологической обработки и милитаризации украинских детей. В список вошли восемь человек и три организации, связанные с российским государством. Среди них:

Валерий Майоров,

Наталья Витальевна Тищенко,

Всероссийское общественное-государственное движение детей и молодежи «Движение первых»,

Замид Алиевич Чалаев,

Фонд Ахмата Кадырова,

Аимани Несиэвна Кадырова,

Лейла Ринатовна Фазлеева,

Ринат Наилевич Садыков,

Александр Гуров,

Анастасия Павловна Аккуратова,

«Волонтеры Победы».

Дмитрий Зайцев