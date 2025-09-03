У татарстанцев украли 3 млрд рублей с начала года
Еженедельно жертвами мошенников становятся 50 жителей республики
Прокуратура Татарстана сообщила, что с начала 2025 года злоумышленники похитили у жителей региона более 3 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции сообщил старший прокурор отдела по надзору за производством дознания Михаил Желаев.
По данным правоохранительных органов, мошенничество приняло массовый характер: каждую неделю около 50 жителей Татарстана становятся жертвами аферистов.
— Преступниками оформляются кредиты на граждан, мошенники вынуждают жертв продавать единственное жилье, — так прокомментировал ситуацию Желаев.
Напомним, что мошенники стали использовать данные Росреестра для обмана владельцев недвижимости.
