Новости общества

14:58 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

У татарстанцев украли 3 млрд рублей с начала года

10:49, 03.09.2025

Еженедельно жертвами мошенников становятся 50 жителей республики

У татарстанцев украли 3 млрд рублей с начала года
Фото: скриншот из видео Татар-информ

Прокуратура Татарстана сообщила, что с начала 2025 года злоумышленники похитили у жителей региона более 3 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции сообщил старший прокурор отдела по надзору за производством дознания Михаил Желаев.

По данным правоохранительных органов, мошенничество приняло массовый характер: каждую неделю около 50 жителей Татарстана становятся жертвами аферистов.

— Преступниками оформляются кредиты на граждан, мошенники вынуждают жертв продавать единственное жилье, — так прокомментировал ситуацию Желаев.

Напомним, что мошенники стали использовать данные Росреестра для обмана владельцев недвижимости.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также