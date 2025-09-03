Эксперты заявили о росте краж обложек книг на онлайн-платформах из-за ИИ

Онлайн-площадки используют книжные обложки без разрешения, дизайнеры подают жалобы

Эксперты фиксируют рост случаев незаконного использования изображений книжных обложек в интернете, пишет The Bookseller. По их словам, к проблеме привели искусственный интеллект и быстрый ретейл, где дизайнерские решения копируются быстрее и дешевле.

В начале августа дизайнер Микаэла Алькаино обнаружила более 50 товаров на платформе Temu с использованием ее иллюстраций без разрешения. Вещи с изображениями ее работ были удалены только после жалобы. Позже другая дизайнер, Лиз Хевен, нашла на том же ресурсе полотенца, коврики и постеры с изображениями ее обложек, созданных для трилогии писательницы Хелен Шойерер. После удаления товаров Хевен столкнулась с новой ситуацией: изображения других ее обложек вновь появились в продаже. По словам дизайнеров, проблема усугубляется использованием их работ мошенниками. Так, один из авторов сообщил Хевен, что ему предлагали услуги по созданию обложек под чужим именем, используя ее изображения как примеры.

Эксперты отмечают, что в эпоху массового производства и развития технологий такие кражи стали проще. По их словам, в начале 2000-х годов уже фиксировались случаи нарушения авторских прав на обложки книг. Тогда из иллюстраций изготавливали, например, украшения. Сейчас ситуация повторяется, но масштабы стали шире. Отдельно указывается, что обложки книг приобретают культовый статус, а спрос на них в индустрии fast fashion растет. Однако компании часто не обращаются к организациям, таким как Design and Artists’ Copyright Society (DACS), которые выдают лицензии.

Эксперты советуют авторам самостоятельно мониторить площадки, проводить регулярные проверки изображений через поиск и блокировать нарушителей через таможенные и регулирующие органы. В США, где зарегистрированные авторские права защищены строже, каждая незаконная копия влечет отдельное взыскание, что делает иски более эффективными. При массовых нарушениях возможно объединение авторов в коллективные иски.

Ассоциация иллюстраторов также сообщила о росте подобных случаев. По словам представителей организации, ряд платформ выстраивает бизнес-модель на использовании чужих работ, зная, что авторам из других стран трудно защищать права. Иногда площадки предлагают компенсации, но они не соответствуют реальной стоимости использования изображений. В DACS подтверждают, что количество жалоб от авторов увеличилось. Там отмечают сочетание факторов: появление ИИ, легкость копирования, рост маркетплейсов. Все это облегчает тиражирование и продажу чужих работ. Эксперты подчеркивают, что сейчас нагрузка ложится на самих дизайнеров, которые вынуждены поштучно отправлять запросы на удаление.

В Temu заявили, что все спорные товары сняты с продажи. В компании сообщили, что расширили базу для мониторинга изображений и добавили обнаруженные работы для защиты от повторного использования.

Все важное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

Екатерина Петрова