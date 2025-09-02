Депутаты предложили создать зеленый коридор для ввоза детских лекарств в Россию
Реализация предложенных поправок будет укреплять доверие граждан к системе здравоохранения
Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» обратились к главе Минздрава Михаилу Мурашко с предложением создать зеленый коридор для ввоза детских лекарственных препаратов в Россию. Соответствующее обращение имеется в распоряжении РИА «Новости».
Цель инициативы:
- Устранение существующих административных барьеров.
- Обеспечение своевременности терапии.
- Гарантия реализации конституционных прав ребенка.
Предлагаемые изменения:
- Приоритетный порядок оформления (зеленый коридор) для партий жизненно необходимых детских препаратов и препаратов для лечения редких заболеваний.
- Сокращенные сроки выдачи заключения Минздравом: до двух рабочих дней по таким лекарствам.
- Обеспечение Федеральной таможенной службой выпуска лекарств без задержек.
- Ежеквартальное обновление Минздравом перечня приоритетных препаратов.
Авторы инициативы подчеркивают, что выделение особого приоритетного режима для поставок детских препаратов является эффективным инструментом снижения рисков и предотвращения прерывания курсов терапии, особенно в условиях ограниченного числа производителей редких и орфанных препаратов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».