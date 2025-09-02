Депутаты предложили создать зеленый коридор для ввоза детских лекарств в Россию

Реализация предложенных поправок будет укреплять доверие граждан к системе здравоохранения

Фото: Татьяна Демина

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» обратились к главе Минздрава Михаилу Мурашко с предложением создать зеленый коридор для ввоза детских лекарственных препаратов в Россию. Соответствующее обращение имеется в распоряжении РИА «Новости».



Цель инициативы:

Устранение существующих административных барьеров.

Обеспечение своевременности терапии.

Гарантия реализации конституционных прав ребенка.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Предлагаемые изменения:

Приоритетный порядок оформления (зеленый коридор) для партий жизненно необходимых детских препаратов и препаратов для лечения редких заболеваний.

Сокращенные сроки выдачи заключения Минздравом: до двух рабочих дней по таким лекарствам.

Обеспечение Федеральной таможенной службой выпуска лекарств без задержек.

Ежеквартальное обновление Минздравом перечня приоритетных препаратов.

Авторы инициативы подчеркивают, что выделение особого приоритетного режима для поставок детских препаратов является эффективным инструментом снижения рисков и предотвращения прерывания курсов терапии, особенно в условиях ограниченного числа производителей редких и орфанных препаратов.



Рената Валеева