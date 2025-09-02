Новости общества

Депутаты предложили создать зеленый коридор для ввоза детских лекарств в Россию

17:09, 02.09.2025

Реализация предложенных поправок будет укреплять доверие граждан к системе здравоохранения

Фото: Татьяна Демина

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» обратились к главе Минздрава Михаилу Мурашко с предложением создать зеленый коридор для ввоза детских лекарственных препаратов в Россию. Соответствующее обращение имеется в распоряжении РИА «Новости».

Цель инициативы:

  • Устранение существующих административных барьеров.
  • Обеспечение своевременности терапии.
  • Гарантия реализации конституционных прав ребенка.
Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Предлагаемые изменения:

  • Приоритетный порядок оформления (зеленый коридор) для партий жизненно необходимых детских препаратов и препаратов для лечения редких заболеваний.
  • Сокращенные сроки выдачи заключения Минздравом: до двух рабочих дней по таким лекарствам.
  • Обеспечение Федеральной таможенной службой выпуска лекарств без задержек.
  • Ежеквартальное обновление Минздравом перечня приоритетных препаратов.

Авторы инициативы подчеркивают, что выделение особого приоритетного режима для поставок детских препаратов является эффективным инструментом снижения рисков и предотвращения прерывания курсов терапии, особенно в условиях ограниченного числа производителей редких и орфанных препаратов.

Рената Валеева

ОбществоМедицина

