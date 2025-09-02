Минобороны сообщило об освобождении села Федоровка в ДНР
Российские вооруженные силы освободили село Федоровка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщило Министерство обороны.
— В результате решительных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Федоровка Донецкой Народной Республики, — заявили в ведомстве.
Также сообщается, что российские военные нанесли поражение шести бригадам ВСУ в районах Северска, Пазено, Марково и Константиновки.
Согласно заявлению Минобороны, потери противника составили:
- Более 205 человек личного состава;
- Две боевые бронемашины западного производства;
- Семь автомобилей;
- Артиллерийское орудие.
Кроме того, уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и склад материальных средств.
