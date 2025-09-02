Новости общества

Минобороны сообщило об освобождении села Федоровка в ДНР

15:37, 02.09.2025

Также сообщается, что российские военные нанесли поражение шести бригадам ВСУ в районах Северска, Пазено, Марково и Константиновки

Фото: Артем Дергунов

Российские вооруженные силы освободили село Федоровка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщило Министерство обороны.

— В результате решительных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Федоровка Донецкой Народной Республики, — заявили в ведомстве.

Также сообщается, что российские военные нанесли поражение шести бригадам ВСУ в районах Северска, Пазено, Марково и Константиновки.

Согласно заявлению Минобороны, потери противника составили:

  • Более 205 человек личного состава;
  • Две боевые бронемашины западного производства;
  • Семь автомобилей;
  • Артиллерийское орудие.

Кроме того, уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и склад материальных средств.

Рената Валеева

