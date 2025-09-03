Сегодня в Татарстане ожидается дождь и до +24 градусов

В отдельных районах гроза, утром местами туман

Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Утром и днем небольшой, местами умеренный дождь. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

В отдельных районах гроза, утром местами туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 6—11 м/с, местами порывами до 14 м/с, при грозе кратковременные усиления до 15—20 м/с. Утром температура составит порядка +16 градусов. Днем в Татарстане ожидается от +16 до +21 градуса, в восточных районах — до +24 градусов.

Галия Гарифуллина