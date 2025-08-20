В России может появиться мессенджер для детей

Предполагается, что в нем будет встроен родительский контроль, функция определения геолокации, а также блокировка нежелательных контактов

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Депутат из Санкт-Петербурга Михаил Ветров выступил с инициативой создания специализированного мессенджера для детей. Предложение выдвинули как часть стратегии по защите цифрового суверенитета страны. Соответствующее обращение было направлено главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву. Об этом сообщили в RT, в распоряжении которых находится копия обращения.



По замыслу автора инициативы, новый мессенджер должен включать ряд важных функций. В частности, сервис будет оснащен системой родительского контроля, функцией определения геолокации пользователя, а также механизмом ограничения нежелательных контактов. Особое внимание планируется уделить фильтрации контента и ориентации платформы на образовательные задачи, в том числе на взаимодействие между школьниками.

В документе депутат просит министра рассмотреть предложенную инициативу и при положительном решении приступить к ее реализации.

Ранее в Татарстане были зафиксированы случаи попыток вербовки подростков через соцсети и мессенджеры представителями украинских спецслужб.



Наталья Жирнова