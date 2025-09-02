На трассе М-7 «Волга» в Татарстане обновили 108 км покрытия между Казанью и Нижнекамском

Завершены работы по замене слоев износа на трассе М-7 «Волга» между Казанью и Нижнекамском на участках общей протяженностью 108 км. Об этом сообщили в пресс-службе Росавтодора.

Дорожники отфрезеровали старый асфальт и уложили новое покрытие, подобранное с учетом климата и интенсивности движения.

— Между двумя крупными городами проезжает более 20 000 машин ежедневно, поэтому «Волга» не должна бояться нагрузки, — отметили в Росавтодоре.

Аналогичные работы проведены на подъезде к Кирову, где восстановлено 12 км покрытия. До конца года планируется обновить еще около 36 км М-7 возле Казани и в границах Набережных Челнов.

Анастасия Фартыгина