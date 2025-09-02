Проект здания фабричного товарищества «Братья Крестовниковы» победил в рейтинге «Золотая капитель»
Еще один казанский проект — детский сад на 340 мест на Новой Портовой — награжден дипломом суперфиналиста в номинации «Объект социальной инфраструктуры»
Проект реконструкции здания фабричного товарищества «Братья Крестовниковы» стал лидером 29-го национального независимого архитектурного рейтинга «Золотая капитель».
Еще один казанский проект — детский сад на 340 мест на Новой Портовой — награжден дипломом суперфиналиста в номинации «Объект социальной инфраструктуры». Оба созданы известным московским архитектором Рубеном Аракеляном и архитектурным бюро WALL по заказу группы компаний «СМУ-88».
— Реконструкция фабрики братьев Крестовниковых — проект не только знаковый, но и действительно сложный. И то, как Рубен Аракелян справился с этой задачей, должно войти в учебники как хрестоматийный пример того, как нужно возрождать памятники 19 века к жизни в первой половине 21 века. Проект уже собрал много федеральных премий и, уверен, соберет еще столько же. А в скором будущем его по достоинству оценят и жители, и гости города, когда концепция воплотится в жизнь, — отметил генеральный директор группы компаний «СМУ-88» Наиль Галеев.
Напомним, реконструкция здания фабричного товарищества «Братья Крестовниковы» предполагает концепцию «здание в здании». Этот подход позволит сохранить исторический вид сооружения, при этом кровлю внутренней части планируют выполнить из стекла. Проект предусматривает появление крытого и открытого музеев, спа, небольших кафе и ресторанов, бутиков, апартаментов.
Пространственная концепция детского сада на Новой Портовой представляет собой образ микродеревни без заигрывания с «детскими» цветами или формами. Архитекторы предложили замкнутую на себе структуру с зеленым двором в центре, деревянными домиками-ячейками и галереей вместо забора. В отдельных объемах планируют разместить групповые, спортивные и творческие зоны, а по периметру — административные, медицинские и технические помещения.
Справка
«Золотая капитель» — один из старейших всероссийских архитектурных конкурсов, проходит в Новосибирске с 1996 года. Среди участников — архитекторы, дизайнеры, бюро, студии, проектные организации и студенты со всей страны. Работы оценивают две независимых коллегии жюри по нескольким разделам: «Концепции», «Проекты», «Постройки», «Архбюро», «Архмолодежь», «АРХ-Юниоры», «Архнаука. Архпедагогика. Архпублицистика. Архпросвещение».
