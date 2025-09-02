В новый учебный год с картой от Ак Барс Банка

Напоминаем о возможности оформления Детской карты* с привлекательными возможностями

Детская карта выпускается для юных жителей Татарстана от 6 до 18 лет. Продукт позволяет снимать наличные, оплачивать товары и услуги, проезд в общественном транспорте и получать кешбэк-рубли за покупки. Стоит отметить, что карту нельзя использовать для приобретения алкоголя и табачных изделий, участия в азартных играх и других целях, запрещенных и не рекомендованных для детей. С полным списком недоступных к покупке категорий товаров и услуг можно ознакомиться на сайте банка.

Родители держателя карты могут просматривать историю операций и остаток по карте, устанавливать лимиты и запреты на транзакции. Также Детскую карту можно использовать как пропуск в школу и для оплаты питания в столовой, привязав к ней приложение «Образовательная карта»**. Еще один плюс — возможность автопополнения Образовательной карты с баланса Детской карты жителя. Услуги, связанные с пользованием Образовательной картой, доступны в следующих городах Татарстана: Казань, Зеленодольск, Набережные Челны и Нижнекамск.

Оформить Детскую карту жителя вместе с Картой жителя Республики Татарстан, а также узнать более подробную информацию об условиях и преимуществах можно в отделениях и на сайте Ак Барс Банка, в интернет-банке Ак Барс Онлайн, на сайте и в мобильном приложении Карта жителя РТ.

