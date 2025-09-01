В Казани на трех автобусных маршрутах появилась новая остановка «Переулок Залесный»

Остановка расположена вблизи дома №86 по улице Залесной

Фото: Максим Платонов

В Казани на автобусных маршрутах №36а, 46 и 72 ввели новый остановочный пункт «Переулок Залесный». Об этом сообщили в комитете по транспорту города.

Остановка расположена вблизи дома №86 на улице Залесной.

Для автобусов №46 «Жилой комплекс Экопарк «Дубрава» — Профилакторий» и №72 «Театр им Г. Камала — Профилакторий» изменена схема движения. Теперь они будут совершать разворот в туннеле на улице Залесной и далее следовать по маршруту.

Напомним, что с 1 августа в Казани на троллейбусном маршруте №3 была введена новая остановка «Улица Курская».

Рената Валеева