В Казани на троллейбусном маршруте №3 появится новая остановка

Она будет расположена в районе дома №16а на проспекте Камалеева, между остановками «Конноспортивный комплекс» и «Мега»

Фото: Артем Дергунов

С 1 августа на троллейбусном маршруте №3 в Казани появится новая остановка под названием «Улица Курская». Об этом сообщили в пресс-службе «Метроэлектротранса».

Она будет расположена в районе дома №16а на проспекте Камалеева, между остановками «Конноспортивный комплекс» и «Мега». Это нововведение направлено на улучшение удобства для пассажиров.

Анастасия Фартыгина