В Казани на троллейбусном маршруте №3 появится новая остановка
Она будет расположена в районе дома №16а на проспекте Камалеева, между остановками «Конноспортивный комплекс» и «Мега»
С 1 августа на троллейбусном маршруте №3 в Казани появится новая остановка под названием «Улица Курская». Об этом сообщили в пресс-службе «Метроэлектротранса».
Она будет расположена в районе дома №16а на проспекте Камалеева, между остановками «Конноспортивный комплекс» и «Мега». Это нововведение направлено на улучшение удобства для пассажиров.
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