Банк России опубликовал курс валют на вторник, 2 сентября

18:03, 01.09.2025

По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции

Фото: Рената Валеева

Банк России опубликовал курс валют на вторник, 2 сентября. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции.

Доллар вырос на 0,1 рубля, евро — на 0,34 рубля, а юань подешевел на 0,01 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 80,43 рубля;
  • евро — 94,38 рубля;
  • юань — 11,26 рубля.
Рената Валеева

