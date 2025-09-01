Банк России опубликовал курс валют на вторник, 2 сентября
По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции
Банк России опубликовал курс валют на вторник, 2 сентября. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил свои позиции.
Доллар вырос на 0,1 рубля, евро — на 0,34 рубля, а юань подешевел на 0,01 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 80,43 рубля;
- евро — 94,38 рубля;
- юань — 11,26 рубля.
