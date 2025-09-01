Депутаты Госдумы предложили провести бесплатный Wi-Fi в колледжах и вузах

Фото: Динар Фатыхов

Межфракционная группа депутатов Госдумы внесет на рассмотрение палаты законопроект, направленный на обеспечение бесплатного доступа к Wi-Fi в организациях среднего профессионального и высшего профессионального образования. Об этом сообщает РИА «Новости».



Законопроект «О внесении изменений в статью 18 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» обязывает образовательные учреждения обеспечивать беспроводной доступ к сети «Интернет» по стандартам Wi-Fi для всех участников образовательного процесса.



Для предотвращения злоупотреблений и доступа к вредоносной информации правительство предлагается наделить полномочием по утверждению порядка беспроводного доступа в интернет.

Финансирование проекта предполагается осуществлять за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности самих образовательных организаций, а также из внебюджетных источников.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Авторы законопроекта подчеркивают, что интернет предоставляет студентам и преподавателям доступ к огромному количеству образовательных ресурсов, способствуя повышению эффективности учебного процесса и качества образования. Они также отмечают, что открытие точек беспроводного доступа в крупных городах и оснащение компьютерных классов недостаточно решают проблему информационного неравенства.

По мнению депутатов, загруженность компьютерных классов и отсутствие Wi-Fi не позволяют в полной мере использовать возможности интернета в образовательном процессе. Проблема усугубляется отсутствием домашнего доступа к интернету у многих студентов из-за материальных трудностей.



Рената Валеева