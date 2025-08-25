Россияне смогут самостоятельно ограничивать себе доступ к опасному контенту

Речь идет об информации, которая потенциально может нанести вред

Фото: Динар Фатыхов

В России могут ввести механизм добровольного ограничения доступа к потенциально опасному контенту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на утвержденный правительством план мероприятий.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Согласно документу, Минцифры, Минкультуры, Роскомнадзор, Росмолодежь и другие ведомства проработают возможность ввести такой механизм. Речь идет о распространяемой в интернете информации, которая потенциально может нести вред, но доступ к которой на территории России не ограничен. Заявленный срок для выполнения задачи — третий квартал 2027 года.

После проработки профильные ведомства должны представить в правительство предложения.

Елизавета Пуншева