Россияне смогут самостоятельно ограничивать себе доступ к опасному контенту
Речь идет об информации, которая потенциально может нанести вред
В России могут ввести механизм добровольного ограничения доступа к потенциально опасному контенту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на утвержденный правительством план мероприятий.
Согласно документу, Минцифры, Минкультуры, Роскомнадзор, Росмолодежь и другие ведомства проработают возможность ввести такой механизм. Речь идет о распространяемой в интернете информации, которая потенциально может нести вред, но доступ к которой на территории России не ограничен. Заявленный срок для выполнения задачи — третий квартал 2027 года.
После проработки профильные ведомства должны представить в правительство предложения.
