Скончался Радна Сахалтуев — художник-постановщик «Острова сокровищ» и «Приключений капитана Врунгеля»

Он ушел из жизни в Киеве на 91-м году жизни

Советский и украинский художник-постановщик мультфильмов Радна Сахалтуев, известный по работе над такими культовыми мультфильмами, как «Остров сокровищ» и «Приключения капитана Врунгеля», скончался в Киеве на 91-м году жизни. Об этом сообщил украинский кинокритик Сергей Тримбач.

— Кончилось лето, и кончился счет дней Радны. Прощайте, дорогой... Наша светлая печаль — среди нас жил такой необыкновенный животворящий талант, — написал Тримбач в Facebook*.

Радна Сахалтуев родился в Улан-Удэ в 1935 году, окончил московский Институт кинематографии и с 1961 года работал на студии «Киевнаучфильм». Он был одним из ведущих художников советской и украинской мультипликации и книжной иллюстрации. Среди его работ также мультфильм «Доктор Айболит».

Анастасия Фартыгина