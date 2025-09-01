В России за сутки потушено 9 лесных пожаров в 7 регионах

Продолжается борьба с 17 очагами

За прошедшие сутки в России ликвидированы 9 лесных пожаров на территории семи регионов. В настоящее время продолжаются работы по тушению 17 лесных пожаров в пяти регионах страны.

В тушении пожаров задействованы 1 237 человек, 168 единиц техники и 13 воздушных судов. На авиационном мониторинге лесопожарной обстановки находятся 43 воздушных судна.



На данный момент режим ЧС введен в трех регионах, особый противопожарный режим действует в 53 регионах, а пожароопасный сезон объявлен в 87 регионах России.



Согласно статистике, с начала года 71% лесных пожаров был ликвидирован менее чем за сутки с момента обнаружения.



Анастасия Фартыгина