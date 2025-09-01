Путин анонсировал заседание глав правительств ШОС в Москве в ноябре
Путин выразил благодарность китайской стороне за успешное проведение текущего заседания
Президент России Владимир Путин сообщил, что заседание Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоится в Москве в ноябре 2025 года. Это заявление он сделал во время саммита ШОС в Тяньцзине, сообщили в ТАСС.
Путин выразил благодарность китайской стороне за успешное проведение текущего заседания. Он отметил: «Уверен, что вопросы выполнения достигнутых здесь, в Тяньцзине, договоренностей будут предметно рассмотрены на заседании Совета глав правительств ШОС». Президент также добавил, что будет рад видеть делегации всех стран-участниц.
Кроме того, Путин поздравил Киргизию с переходом председательства в ШОС после завершения заседания.
Напомним, лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) приняли Тяньцзиньскую декларацию по итогам саммита. В саммите приняли участие руководители более чем 20 государств, включая президента России Владимира Путина, а также представители 10 международных организаций.
