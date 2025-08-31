Новости происшествий

В Подмосковье спасатели тушат пожар на площади 4 тыс. квадратных метров

11:48, 31.08.2025

Горит склад

Фото: Динар Фатыхов

В Подмосковье силами и средствами МЧС России тушат склад. Пожар распространился на площади 4 тыс. квадратных метров, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительной информации, пострадавших нет. Тушение осложняется сильной задымленностью и высокой горючей загрузкой помещения.

К ликвидации привлечены более 80 специалистов и 30 единиц техники.

Елизавета Пуншева

