В Подмосковье спасатели тушат пожар на площади 4 тыс. квадратных метров
Горит склад
В Подмосковье силами и средствами МЧС России тушат склад. Пожар распространился на площади 4 тыс. квадратных метров, сообщает пресс-служба ведомства.
По предварительной информации, пострадавших нет. Тушение осложняется сильной задымленностью и высокой горючей загрузкой помещения.
К ликвидации привлечены более 80 специалистов и 30 единиц техники.
