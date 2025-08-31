Владимир Путин прибыл в Китай на четыре дня

Он примет участие в саммите ШОС

Президент России Владимир Путин прибыл в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщает РИА «Новости».

В аэропорту его встретили красной ковровой дорожкой и почетным караулом.



Визит российского лидера продлится четыре дня — с 31 августа по 3 сентября.

Путин примет участие в саммите ШОС и проведет двусторонние встречи с иностранными лидерами. В программу также входит посещение Пекина. Там планируется трехсторонняя беседа с лидерами Монголии и Китая, а также отдельные переговоры с Си Цзиньпином и главами других государств.

Кроме этого, президент России будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях в Пекине, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Елизавета Пуншева