Владимир Путин прибыл в Китай на четыре дня

09:21, 31.08.2025

Он примет участие в саммите ШОС

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин прибыл в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщает РИА «Новости».

В аэропорту его встретили красной ковровой дорожкой и почетным караулом.

Визит российского лидера продлится четыре дня — с 31 августа по 3 сентября.

Путин примет участие в саммите ШОС и проведет двусторонние встречи с иностранными лидерами. В программу также входит посещение Пекина. Там планируется трехсторонняя беседа с лидерами Монголии и Китая, а также отдельные переговоры с Си Цзиньпином и главами других государств.

Кроме этого, президент России будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях в Пекине, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Елизавета Пуншева

